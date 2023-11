Erling Haaland lehnt neuen Vertrag wohl ab – ManCity droht Abschied des Superstars

Glaubt man dem Portal Teamtalk wird sich an Erling Haalands Vertragssituation in Manchester erst einmal nichts ändern. Der Norweger bleibt damit ein potenzielles Ziel des spanischen Giganten Real Madrid.

Für Manchester City ist die Verpflichtung von Erling Haaland, der im Sommer 2022 nach England kam, ein absoluter Volltreffer. Bei den Skyblues hat der Superstar seinen Status als Ausnahmekönner noch einmal untermauert. Letzte Saisons schoss der Mittelstürmer seinen Klub zum Triple, erzielte in der Premier League (36 Treffer in 35 Partien) und der Champions League (12 Treffer in elf Partien) jeweils mehr Tore, als er Spiele bestritt.

Wieder überragende Quote

In dieser Saison ist er auf selbem Kurs. 13 Tore in zwölf Premier League-Partien und vier Treffer in vier Europapokal-Spielen sind die aktuelle Ausbeute des Goalgetter. Verständlich also, dass die "Skyblues" die Vertragssituation ihres Erfolgsgaranten verbessern wollen.

Doch laut dem Bericht von Teamtalk denkt Haaland nicht an eine Vertragsverlängerung. Schon vor einigen Wochen hatte seine Beraterin verlauten lassen: "Erling ist Herr seines eigenen Schicksals. Nicht nur jetzt, sondern schon sein ganzes Leben lang und das zu 100 Prozent", so Rafaela Pimenta im Interview mit Relevo.