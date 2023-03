117-Millionen- Mann Jack Grealish erfüllte sich Kindheitstraum nach WM-Aus

Bei der letztjährigen Fußball-Weltmeisterschaft ist England im Viertelfinale knapp mit 1:2 an Frankreich gescheitert. Jack Grealish (27) wollte im Anschluss offenbar keine Trübsal blasen und reiste stattdessen nach New York, um sich einen Kindheitstraum zu erfüllen.

"Du könntest einen Zimmerservice bekommen, mit 16 Kugeln Eis! Das hat er in dem Film bekommen! Ich liebe diesen Film, Mann", bekräftigte Grealish. Der Angreifer von Manchester City hat seinen Trip nach New York in vollen Zügen genossen. "Mir war nie klar, wie viel Zeug da gedreht wurde. Ich fühlte mich wie ein richtiger kleiner Tourist. Ich habe es geliebt, es war ein kleiner Bucket-List-Moment."

Grealish ist nach eigener Aussage ein großer Fan des Films "Kevin – Allein zu Haus 2", der größtenteils in New York City spielt. Nach dem WM-Aus versuchte der Brite, einige Erfahrungen aus dem Streifen nachzuerleben.

Jack Grealish war bei Manchester City gleich wieder gefordert

Nach den traumhaften Erlebnissen in New York, reiste Grealish zurück nach Manchester. Am darauffolgenden Donnerstag wurde er von Headcoach Pep Guardiola (52) sofort für das nächste Pflichtspiel eingespannt, was den Spieler Fußballprofi überraschte.

"Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich eine kleine Pause brauchte. Ich bin am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen und dachte: 'Ich werde auf keinen Fall dabei sein'", verriet Grealish, der 2021 für die englische Rekord-Ablöse von Aston Villa nach Manchester kam.

Sein Trainer hatte aber einen anderen Plan im Kopf. Im Carabao Cup gegen den FC Liverpool (3:2) stand der WM-Fahrer im Aufgebot der Citizens. "Dann in der 70. Minute sagte Pep Guardiola: 'Jack, du machst weiter.' Ich dachte: 'Verdammte Hölle!' Ich habe aus dem letzten Loch gepfiffen", berichtete Grealish.

Guardiola imponierte der Einsatzwille seines Linksaußen aber scheinbar. Nach der WM-Pause zählte Grealish wieder zum Stammpersonal, nachdem er in der Hinrunde häufiger nicht einmal im Kader gestanden hatte.

