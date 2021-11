Manchester City : Jack Grealish in der Liebesklemme! Guardiola-Star datet drei Frauen gleichzeitig

Das mutmaßlich wilde Liebesleben von Jack Grealish bringt den englischen Boulevard in helle Aufruhr. Der Starspieler von Manchester City soll sich gleichzeitig mit drei Frauen treffen, obwohl er angeblich in einer Beziehung ist.

Gill soll untröstlich darüber sein, dass Grealish gleichzeitig mit einer anderen Frau gesehen wurde, oder sogar zusammen ist – gemeint ist die britische Schauspielerin Emily Atack (31). "Ich würde mich gerne mit Emily in Verbindung setzen und herausfinden, ob es eine Überschneidung gab", soll Gill gegenüber einem Freund erzählt haben. Das Model Sasha Attwood (25) soll seinerzeit eine On-Off-Beziehung zu Grealish unterhalten haben. Attwood unterstützte den Fußballer von Manchester City bei der zurückliegenden Europameisterschaft. Damals waren sie offiziell in einer Beziehung.

Eine Quelle sagt der Sun: "Amber steht schon seit einiger Zeit mit Jack in Kontakt, nachdem sie sich online kennengelernt haben. Seitdem haben sie sich in den letzten Monaten mehrmals in Hotels getroffen, unter anderem in Leeds." Gill soll nicht gerade begeistert darüber gewesen sein, als sie von der Liaison zwischen Grealish und Atack erfahren hatte.