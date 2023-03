Manchester City: Flieht der nächste Star vor Pep Guardiola?

Laporte musste sich in der Saisonvorbereitung einer Knie-OP unterziehen. Seitdem kämpft der Abwehrspieler verzweifelt um Einsatzzeiten. Zuletzt wechselte er in der Premier League regelmäßig zwischen Startformation und Tribüne hin und her.

Coach Pep Guardiola setzt in dieser Spielzeit vorwiegend auf Ruben Dias (25) und Ex-BVB-Kicker Manuel Akanji (27) in der Innenverteidigung. Da in der Liga nur Newcastle United (17) weniger Gegentreffer kassiert hat als die Skyblues (25), wird Guardiola zeitnah wohl auch keine Veränderung in seiner Hintermannschaft vornehmen.

Dieser Umstand macht Laporte laut Foot Mercato sehr zu schaffen. Der geborene Franzosen, international für Spanien am Ball, wechselte Anfang 2018 für 70 Millionen Euro von Athletic Bilbao zu Manchester City. In England gewann er seitdem viermal die Meisterschaft und drei Ligapokale. Laporte soll von einer Zukunft beim FC Barcelona träumen.