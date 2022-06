Manchester City Jose Mourinho träumt von Ilkay Gündogan – Ersatzkandidat bei Barça

"Wir werden uns zu gegebener Zeit zusammensetzen und unsere Ideen und Pläne austauschen, und dann wird man sehen, was dabei herauskommt", erklärte Ilkay Gündogan vor knapp drei Wochen über eine mögliche Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags bei Manchester City.

Er müsse sich erst die Frage beantworten, ob und wann er noch einmal etwas Neues machen wolle, so der gebürtige Gelsenkirchener. Eine neue Herausforderung winkt dem ehemaligen Dortmunder in Rom. Laut der italienischen Zeitung Leggo (via teamtalk.com) träumt Roma-Cheftrainer Jose Mourinho von einer Zusammenarbeit mit dem Edeltechniker.

Mourinho soll die Roma nach dem ersten Titel seit über einem Jahrzehnt (Conference League) weiter nach oben führen. Der Kader soll für den Angriff auf den Scudetto umgebaut werden. Für das defensive Mittelfeld soll Nemanja Matic (33, Vertrag bei Manchester United wird aufgelöst) kommen und Stabilität bringen, Gündogan könnte für Kreativität sorgen.