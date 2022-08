Premier League Julian Alvarez: FIFA verhinderte Transfer zu Real Madrid

Julian Alvarez wird ab der kommenden Saison für Manchester City auf Torejagd gehen. Im Community Shield gegen den FC Liverpool erzielte er bereits seinen Premierentreffer. Statt in der Premier League könnte der Argentinier heute aber auch für Real Madrid auflaufen.

Real Madrid zeigte schon 2011, während seiner Zeit bei Deportivo Atalaya, großes Interesse an Alvarez. Geschäftsführer Piero Foglia erinnert sich sehr gut an ein Gespräch mit Madrids damaligem Sportdirektor Ramon Martinez, in dem er ihm das Nachwuchstalent wärmstens ans Herz legte.

"Sie haben uns zu einem Turnier in Girona, Spanien, eingeladen", erzählte Foglia kürzlich dem Athletic. Alvarez offenbarte dort sofort sein enormes Potenzial. "Er spielte für die Jugendmannschaft und stach wirklich hervor, also nahm Madrid dies zur Kenntnis und wollte ihn unter Vertrag nehmen, aber gemäß der neuen FIFA-Regeln, die gerade eingeführt worden waren, konnte er in seinem Alter nicht unterschreiben."