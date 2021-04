Manchester City : Keine Experimente - Pep Guardiola wird belohnt

Manchester City steht kurz vor dem größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte in der Champions League. Die Sky Blues siegten im Halbfinal-Hinspiel bei PSG mit 2:1 – auch weil Starcoach Pep Guardiola (50) sich dieses Mal treu blieb.

Seit Pep Guardiola 2016 das Zepter bei Manchester City in der Hand hält, räumte er national alles ab, was es zu gewinnen gibt (Meisterschaft, FA-Cup, Ligapokal). Derzeit ist City erneut auf dem Weg zur Meisterschaft, der Vorsprung auf Manchester United beträgt fünf Spieltage vor Saisonende zehn Punkte.

International wollte es bisher aber nicht klappen. City flog stets im Achtelfinale oder Viertelfinale raus, scheiterte unter anderem an Außenseitern wie AS Monaco oder Olympique Lyon. Nach dem Scheitern wurde nicht selten Guardiola verantwortlich gemacht. Der Vorwurf: Der Spanier sei zu verkopft, rücke in den großen Spielen von seiner sonstigen Linie ab.

Gegen PSG blieben sich Guardiola und Manchester City am Mittwochabend treu. City war die dominierende Mannschaft. In der ersten Halbzeit zeigten vor allem die Außenverteidiger zwar Respekt vor Klasse und Tempo von Kylian Mbappe, Neymar und Angel di Maria. So hoch wie sonst stand die letzte City-Linie noch nicht.