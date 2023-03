Klare Ansage! Ex-Bundesliga-Star will nicht zurück zu Manchester City

Zack Steffen geht derzeit für den FC Middlesbrough seinem Dienst nach. Der US-Amerikaner ist von Manchester City an den Zweitligisten ausgeliehen. Auf eine Rückkehr zu Starcoach Pep Guardiola (52) hat der Torhüter keine Lust.

Insgesamt machte Steffen für die Sky Blues nur 21 Partien. Im vergangenen Sommer ließ er sich an Middlesbrough ausleihen. Bei Boro ist er endlich Stammkeeper, wenn auch nur in der zweiten englischen Liga.

Zack Steffen war 2017 für fast sieben Millionen Euro von Columbus Crew zu Manchester City gewechselt. Für eine Spielzeit wurde er in der Folge an Fortuna Düsseldorf verliehen. Von 2020 bis 2022 war bei ManCity Ersatzkeeper hinter Ederson.

"Ich glaube nicht, dass ich zurückgehen werde", kündigte der 27 Jahre alte Schlussmann gegenüber dem Philadelphia Inquirer an und nennt die Begründung für seine Haltung gleich mit: "Ich will spielen."

Steffens Leihe an Middlesbrough läuft am Saisonende aus. Sein Anschlussvertrag im Etihad Stadium ist noch bis 2025 gültig. Der Nationalspieler hat aber nicht vor, nochmal in Manchester aufzuschlagen.

"Obwohl ich eine großartige Zeit bei City hatte und diese Jungs liebe, und es sich um einen großartigen Verein handelt, habe ich nicht wirklich vor zurückzukehren", lässt Steffen keine Zweifel an seinen Plänen aufkommen.

Stefan Ortega neuer Ederson-Vertreter

Dass Manchester City dem Torhüter Steine in den Weg legt, ist nicht zu erwarten. Seit dem vergangenen Sommer haben die Sky Blues in Stefan Ortega (30) einen neuen hochkarätigen Ersatz für Ederson. Der Deutsche kam von Arminia Bielefeld ins Etihad Stadium.