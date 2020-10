Champions League : Manchester City knackt Marseille - Guardiola verteilt Sonderlob an Youngster

Manchester City hat in der Champions League den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Auch dank Ferran Torres, der in ungewohnter Rolle ranmusste und sich für seine Vorstellung ein Sonderlob von Pep Guardiola verdiente.

In der Premier League hat Manchester City den Saisonstart verpatzt - nur zwei Siege aus fünf Spielen - in der Champions League läuft es für die Mannschaft von Pep Guardiola (49) rund. Am zweiten Spieltag gab es den zweiten Sieg.

Ferran Torres knackte nach Vorarbeit von Kevin de Bruyne den Abwehrriegel von Olympique Marseille (18.), Ilkay Gündogan baute die Führung in der zweiten Halbzeit aus (78.). Raheem Sterling machte den Deckel drauf (81.).

Ein Sonderlob verteilte Guardiola an Flügelstürmer Ferran Torres. Der Neuzugang vom FC Valencia musste in Abwesenheit der verletzten Gabriel Jesus und Kun Agüero als falsche Neun auflaufen.