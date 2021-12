Bald Co-Trainer der Nationalmannschaft? : Kun Agüero: Neuer Job für den "gefährlichsten Stürmer der Premier-League-Historie"?

Khaldoon al-Mubarak hat Kun Agüero in den höchsten Tönen gelobt. "Die Fakten sprechen für sich - Sergio ist einfach der gefährlichste Stürmer in der Geschichte der Premier League", sagte der Vorstandsvorsitzender der Sky Blues.

Insgesamt erzielte Agüero 260 Tore in 390 Spielen für Manchester– damit ist er der Rekordtorschütze des Klubs. Al-Mubarak schwärmt: "Seine Statistiken sind außergewöhnlich, so was schafft man normalerweise noch nichtmal in zwei Karrieren."