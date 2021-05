Manchester City : Kun Agüero: Kickt er bald an der Seite von James Rodriguez?

Sergio Agüero (32) verlässt Manchester City am Saisonende nach zehn Jahren. Juventus Turin und der FC Barcelona sollen Interesse an einer Zusammenarbeit bekunden. Für den Mittelstürmer könnte es aber Medienberichten zufolge auch in der Premier League weitergehen.