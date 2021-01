Manchester City : Leroy Sane erklärt: So holt Pep Guardiola das Beste aus den Spielern raus

Pep Guardiola arbeite mit den Spielern an Kleinigkeiten und helfe so, das Beste aus ihnen herauszuholen, erklärte Leroy Sane im SPIEGEL: "Mit welchem Fuß nehme ich den Ball in welcher Situation wie an? Mit welcher Aktion öffne ich den Raum am besten?"

Zwar würden auch andere Trainer auf solche Details achten, so der Flügelstürmer: "Aber er hat das wirklich jeden Tag wiederholt, bis ich irgendwann ein kleines Männchen im Ohr mit seiner Stimme hatte, das mir gesagt hat, was wann wie zu tun ist."