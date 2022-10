"Liverpool hätte Erling Haaland haben können"

"Liverpool hätte ihn holen können. Arsenal hätte ihn holen können", erklärte John Vik, Ex-Chefscout von Haalands erstem Profiverein Molde FK gegenüber dem Onlineportal The Athletic.

Erling Haaland heuerte Anfang 2017 in Molde an, zwei Jahre später wurde er für acht Millionen Euro an Red Bull Salzburg verkauft. Zu diesem Zeitpunkt hatte auch der FC Arsenal den Norweger bereits auf der Liste.

"Ich habe seinen Vater getroffen und wir hatten wirklich gute Gespräche, aber ich hatte das Gefühl, dass sie den Weg kannten, den sie für ihn wollten", sagte Brian McDermott, ehemaliger Chefscout der Gunners.