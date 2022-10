Luis Enrique würde Erling Haaland gerne im Spanien-Trikot sehen

Erling Haaland ist momentan einer der überragenden Fußballer. Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique ist bestens im Bilde, und hätte den Ausnahmeathleten am liebsten in seinem Team.

Am Samstag sind in der Frankfurter Festhalle die Qualifikationsgruppen für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland ausgelost worden. Spanien bekommt es in Gruppe A mit Schottland, Norwegen, Georgien und Zypern zu tun. Von norwegischer Seite erwartet die Spanier mit Erling Haaland ein dickes Brett, das es zu bohren gilt.

"Norwegen hat den großen Weltstar Erling Haaland. Ein Spieler, dem man gerne zuschaut, weil er die Welt des Fußballs repräsentiert", schwärmte Enrique, und fügte neidvoll an: "Wie schade, dass es in diesem Sommer nicht die Möglichkeit gibt, ihn einbürgern zu lassen."

Haaland setzte am Wochenende seine atemberaubende Torserie fort und erzielte beim 4:0 gegen den FC Southampton ein Tor. Im neunten Ligaspiel stehen damit schon 15 Treffer zu Buche. In allen Wettbewerben hat der norwegische Ausnahmestürmer schon 20-mal getroffen.