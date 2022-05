Premier League Pep Guardiola überschätzt? Clarence Seedorf erklärt, was Jürgen Klopp besser macht

Pep Guardiola gewann in seiner Trainerkarriere bislang 31 Titel und gehört damit zu den Besten seines Fachs. Für Clarence Seedorf ist diese Zahl trügerisch. Sie stellt den Katalanen in ein viel zu gutes Licht.

Laut Seedorf verdankt Guardiola seinen Erfolg vorrangig den Spielern, die er in seinen Topklubs vorgefunden hat. "Guardiola bringt Spektakel in jedes Team, indem er arbeitet, weil er Spieler auswählt, die seine Spielphilosophie verbessern können. Dann ist es offensichtlich, dass es bei Bayern oder City einfacher ist", so der Niederländer.

Guardiolas Ansatz gefällt dem früheren Spieler von Real Madrid ohnehin nicht besonders. "Es ist schön, von hinten aufzubauen, aber im Fußball muss man Tore schießen und ich glaube, dass der schnellste Weg, ein Tor zu erzielen, immer der Ideale ist", erklärte Seedorf, der sich im gleichen Atemzug als Fan von Guardiolas Dauer-Rivalen zu erkennen gibt.

"Jürgen (Jürgen Klopp, Anm. d. Red.) ist da sehr pragmatisch und das gefällt mir. Bei zu viel Druck ist es richtig, sofort die Stürmer mit einem langen Ball zu suchen", erklärt der fünfmalige Champions League-Sieger (einmal mit Ajax, jeweils zweimal mit Real Madrid und dem AC Milan).