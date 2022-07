Premier League Guardiola will "Little Pep" zu Manchester City holen

Die Marca hat in Erfahrung gebracht, dass Pep Guardiola (51) eine Schwäche für Josko Gvardiol (20) zeigt. Der Innenverteidiger von RB Leipzig, der den Spitznamen "Little Pep" trägt, hat es schon vor einiger Zeit ins Blickfeld des englischen Meisters geschafft. Ein Deal rückt – zumindest in dieser Transferperiode – dennoch in weite Ferne.

Gvardiol kam erst vor der Saison für 18,8 Mio. Euro von Dinamo Zagreb. RB landete damit einen echten Coup, da der Abwehrspieler als eines der größten europäischen Talente auf seiner Position gilt.