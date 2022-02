Manchester City : Pep Guardiola will Oldie Fernandinho mit unorthodoxem Angebot überzeugen

In den unteren Spielklassen ist es nichts Ungewöhnliches, dass ein Teil des Trainerstabs selbst mitspielt. Vor allem, wenn einige Spieler zuvor abgesagt haben. In den Profiligen findet man solche Spielertrainer nur noch selten. Diese zweifache Belastung könnte in der nächsten Saison aber auf Fernandinho zukommen.