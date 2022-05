Premier League Pep Guardiola stichelt nach Kantersieg gegen die Konkurrenz aus Liverpool

Nach einem kolossalen 5:0-Sieg gegen Newcastle United zog Manchester City in der Tabelle am Sonntag wieder an Verfolger Liverpool vorbei. Der Coach der Citizens konnte sich im Anschluss einen Seitenhieb auf den großen Rivalen nicht verkneifen.

Pep Guardiola bemängelte bei BEIN Sports zu Beginn die ungleiche Sympathie-Verteilung im Meisterschaftsrennen. "Jeder in diesem Land unterstützt Liverpool, die Medien und alle", echauffierte sich der Katalane und lieferte danach die Erklärung für diesen Umstand selbst mit.

"Natürlich, weil Liverpool im europäischen Wettbewerb eine unglaubliche Geschichte hinter sich hat – nicht wie in der Premier League, die sie in den letzten 30 Jahren nur einmal gewonnen haben – aber das ist überhaupt kein Problem." Der FC Liverpool feierte in der Saison 2019/2020 zum ersten Mal wieder die Meisterschaft, auf die die Anhänger der Reds seit 1990 warten mussten.

Man City gewann in den letzten fünf Jahren alleine viermal die englische Liga. Bei nur noch drei zu absolvierenden Begegnungen hat der Tabellenführer momentan drei Punkte Vorsprung auf Liverpool. Pep Guardiola erinnerte im Interview an die gute Ausgangsposition, dies es nun zu nutzen gilt. "Unser Schicksal liegt in unseren Händen und das ist wichtig. Wir müssen auf uns selbst schauen."