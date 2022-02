Manchester City : Pep Guardiola und Raheem Sterling zollen besiegtem Gegner Respekt

City war in den gesamten 90 Minuten das überlegene Team, ging aber erst durch einen Elfmetertreffer von Riyad Mahrez in der 40. Spielminute in Führung. Nach der Pause erzielte der Ex-Wolfsburger Kevin de Bruyne den 2:0-Endstand. Somit war die Partie gut zwanzig Minuten vor dem Ende praktisch entschieden.

Pep Guardiola, Manchesters Coach, zollte Brentford nach dem Match bei BT Sport seinen Respekt. "Sie sind so schwer zu attackieren. Sie verteidigen aggressiv, betreiben hohes Pressing, wenn sie den Ball verlieren, verteidigen sie tief."