Manchester City : Ilkay Gündogan: Zieht der Ex-Dortmunder im Sommer weiter?

Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Kevin Richau In der heißen Phase der Saison bastelt Tabellenführer Manchester City bereits an der eigenen Zukunft. Die aktuelle Erfolgsmannschaft soll im besten Fall zusammengehalten werden. Mit Ilkay Gündogan ist aber noch keine Einigung in Sicht.

Dabei haben die Citizens in den letzten Monaten mit vielen anderen Leistungsträgern neue Verträge geschlossen. So ist etwa Kevin De Bruyne bis 2025 an den Verein gebunden, Joao Cancelo und Ruben Dias sogar bis 2027. Gündogan könnte hingegen spätestens im übernächsten Sommer ablösefrei gehen. Wenn Manchester noch etwas Geld für den Nationalspieler einstreichen will, müsste der Rechtsfuß seine Koffer schon zum Saisonende packen. Gündogan: "Ich lasse es auf mich zukommen" In den Gedanken von Ilkay Gündogan, der 2016 von Borussia Dortmund nach England gewechselt war, nehmen diese Zukunftsvisionen indes keinen Platz ein. "Ich habe noch einen Jahresvertrag und bin relativ entspannt", erklärte Mittelfeldspieler. "Ich lasse es auf mich zukommen." Prinzipiell sei der 31-Jährige offen für einen Verbleib in Manchester. "Ich mag das Leben, liebe den Verein und fühle mich extrem wohl. Deshalb kann ich mir vorstellen, auch über 2023 hinaus zu bleiben." Mehr zum Thema

Foto: Cosmin Iftode / Dreamstime.com