Manchester City: Bundesliga-Interesse an Lukas Nmecha

In den vergangenen Wochen mehrten sich die Gerüchte, nach denen Lukas Nmecha in der kommenden Saison eine neue Herausforderung anstreben könnte. Optionen bieten sich dem hoch ambitionierten Mittelstürmer offenbar zu Genüge.

"Ich glaube, es wäre definitiv klug, bei Anderlecht zu bleiben. Aber die Entscheidung liegt nicht nur bei Lukas. Wir werden sehen, was passiert", erklärt Nmecha senior gegenüber der belgischen Zeitung HET NIEUWSBLAD. "Das Interesse aus der Bundesliga und der Premier League ist groß."

Für den RSC Anderlecht erzielte Nmecha in der laufenden Saison 14 Tore in der Jupiler Pro League. Sein Heimatklub ist allerdings Manchester City, an den er vertraglich noch bis 2022 gebunden ist. Die Zeichen im Sommer sollen aber auf Nichtverlängerung stehen, was ziemlich wahrscheinlich einen Abschied zur Folge hätte.