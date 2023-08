Manchester City: Erling Haaland und Pep Guardiola begründen Halbzeit-Zoff

Manchester City ist als Meister standesgemäß in die neue Saison gestartet. Beim 3:0-Erfolg über den FC Burnley bekamen sich Erling Haaland (23) und Pep Guardiola (52) zwischendurch trotzdem in die Haare. Das Duo erklärte nach Spielende, wie es dazu kam.

Erling Haaland zeigte sich gegen Burnley schon wieder in Torlaune und sicherte seinem Team mit einem Doppelpack die 2:0-Halbzeitführung. Auf dem Weg in die Kabine wurde er dennoch von City-Coach Pep Guardiola getadelt – es kam zu einer kurzen Auseinandersetzung. Der Norweger verriet nach Abpfiff, warum die Emotionen hochkochten.

"Ich war sauer und habe Bernardo (Silva, d. Red.) angeschrien, weil er mir den Ball nicht zugespielt hat. Aber wir haben das Problem ausgeräumt und diese Einstellung des Trainers ist genau das, was ich will", berichtete Haaland und lobte seinen Trainer für dessen Ehrgeiz. "Nach dem Triple-Gewinn vor zwei Monaten ist er im ersten Spiel, obwohl wir 2:0 führen, so drauf. Das liebe ich einfach."

Pep Guardiola fordert mehr Geduld von Erling Haaland

Guardiola war hingegen weniger angetan vom Verhalten seines Mittelstürmers. "Er wollte, dass der Ball zu ihm kommt, aber wir müssen eine Minute vor Abpfiff keinen Risiko-Pass mehr spielen", sagte der frühere Coach des FC Bayern.