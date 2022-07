Sheffield United Manchester City gibt Ex-HSV-Youngster Tommy Doyle erneut per Leihe ab

Manchester City und Tommy Doyle (20) gehen erneut getrennte Wege auf Zeit. Der hochtalentierte Mittelfeldspieler wird in die zweite Liga an Sheffield United verliehen.

Tommy Doyle stammt aus der City-Nachwuchsschmiede, Ende 2020 feierte er unter Pep Guardiola sein Debüt in der Champions League. Weitere Profischritte machte der 20-Jährige in der Hinrunde 2021/2022 in Deutschland.

Auf Leihbasis kam er beim Hamburger SV auf sechs Einsätze in der 2. Bundesliga. In der Rückrunde lief Doyle für Cardiff City in der zweiten englischen Liga auf. Am Montag verkündete City die einjährige Leihe an Sheffield United.