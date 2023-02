Manchester City in Sorge um Erling Haaland

In der Wochenmitte gastiert Manchester in London beim FC Arsenal, wo es zum direkten Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenzweiten und dem Spitzenreiter der Premier League kommt.

Obwohl die Gunners in der Liga drei Punkte vor den Skyblues stehen, könnte die Guardiola-Truppe als leichter Favorit in dieses Spiel gehen. City gewann die beiden bisherigen Duelle in dieser Saison. Am 27. Januar warf der Meister den FC Arsenal beispielsweise im FA Cup mit 1:0 aus dem Pokal.

Die Formkurve spricht ebenfalls für die Gäste aus Manchester, die vier ihrer letzten fünf Partien für sich entschieden. Die Londoner konnten hingegen keines ihrer drei vorherigen Begegnungen gewinnen. Bei einer weiteren Niederlage würde City Arsenal vom Liga-Thron stoßen.

