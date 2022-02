Savio (17) von Atletico Mineiro : Manchester City nimmt Supertalent ins Visier - auch Leipzig und Arsenal dran

Manchester City hat in den vergangenen zwei Jahren gleich zwei hochtalentierte Youngsters aus Brasilien verpflichtet. Medienberichten zufolge sind die Sky Blues nun erneut an einem Juwel vom Zuckerhut interessiert.

Yan Couto machte den Anfang. Der Rechtsverteidiger wechselte 2020 für bis zu 12 Millionen Euro Ablöse vom Coritiba FC zu Manchester City. Die Sky Blues stachen im Poker um das Supertalent unter anderem den FC Barcelona aus.

Ein halbes Jahr nach Couto, der aktuell beim portugiesischen Erstligisten FC Braga auf Leihbasis Spielpraxis sammelt, heuerte Landsmann Diego Rosa (19) in Manchester an. City überwies sechs Millionen Euro Ablöse an Gremio Porto Alegre für den zentralen Mittelfeldspieler, der nach Belgien (Lommel) verliehen ist.