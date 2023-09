Manchester City: Pep Guardiola schlägt Alarm

Manchester City hat am ersten Spieltag der Gruppenphase der Champions League einen Sieg gegen Außenseiter Roter Stern Belgrad eingefahren. Pep Guardiola (52) ist dennoch nicht restlos glücklich. Er macht sich sorgen um die Personallage.

Manchester City muss derzeit auf den Langzeitverletzten Kevin de Bruyne verzichten. In der Offensivabteilung fehlt zudem Jack Grealish verletzt. Im Mittelfeldzentrum muss Mateo Kovacic pausieren, zudem fehlt Innenverteidiger John Stones.

Pep Guardiola sieht seiner Mannschaft aber in keiner leichten Lage. Der Trainer hadert mit der Anzahl seiner verletzten Spieler. "Wir haben Probleme", erklärte der Katalane nach dem Sieg gegen die Serben.

Manchester City ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der Titelverteidiger geriet am ersten Spieltag der neuen Champions League-Saison zu Hause gegen Roter Stern durch Osman Bukari zwar in Rückstand (45.), konnte die Partie dank eines Doppelpacks von Julian Alvarez (47., 60.) und Rodri (70.) aber noch drehen.

Zuletzt meldete sich auch noch Bernardo Silva ab. "Wir werden anscheinend einige Spiele auf ihn verzichten müssen", bedauert Guardiola den Ausfall des portugiesischen Nationalspielers, "ich habe aber noch nicht mit den Ärzten gesprochen."

Guardiola will sich aber nicht beklagen. "Ich werde jetzt nicht sagen: 'Wir haben so viele Verletzte.' So ist es nun einmal", stellt der Starcoach klar. "Wir arbeiten mit den Spielern, die uns zur Verfügung stehen." Solange man eine Mentalität zeige wie gegen Belgrad, "ist es gut."

Dennoch schlägt Guardiola Alarm. "Wir haben fünf sehr wichtige Spieler, die verletzt sind. Es wäre schwierig, mit dieser Situation über einen längeren Zeitraum klarzukommen", so der 52-Jährige.

