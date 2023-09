Manchester City schnappt sich englisches Top-Talent - gute Nachrichten von Jack Grealish

Guardiola macht sich Sorgen

Pep Guardiola schlug in der Folge Alarm. Der Ausfall mehrerer Leistungsträger könne auf Dauer nur schwer aufgefangen werden, so der Katalane. Im Carabao Cup gegen Newcastle United in der kommenden Woche will der zweifache Champions-League-Sieger aus Belastungsgründen einige Spieler aus der Nachwuchsakademie einsetzen.

Vor dem Duell mit den Magpies trifft Manchester City im Rahmen des 6. Spieltags der Premier League zu Hause auf Nottingham Forest (Samstag, 16 Uhr). ManCity ist nach fünf Spieltagen mit 15 Zählern auf dem Konto Tabellenführer.

Verwendete Quellen

Fabrizio Romano, Manchester Evening News