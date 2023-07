Gündogan-Nachfolger: Pep Guardiola richtet seinen Blick in Richtung Barcelona

Pep Guardiola verliert in Ilkay Gündogan seinen Kapitän - Foto: Oleksandr Osipov / Shutterstock.com

Wie das britische Boulevardblatt The Sun vermeldet, beschäftigt sich nun United-Rivale Manchester City mit der Personalie Frenkie de Jong. Coach Pep Guardiola (52) soll in dem Oranje-Star die ideale Alternative für Declan Rice (24) sehen.

Frenkie de Jong: Kommt der FC Bayern Manchester City in die Quere?

Im Werben um Declan Rice bewies City unterdessen, dass es nicht davor zurückschreckt, bis zu 100 Millionen Euro für einen neuen Mittelfeldstar auszugeben. Einen ähnlichen Betrag soll der FC Barcelona für de Jong aufrufen.

Die Entschlossenheit des englischen Meisters könnte ein deutliches Signal an die Konkurrenz aussenden. Neben City soll laut Mundo Deportivo schließlich auch der FC Bayern an de Jong interessiert sein. Der Bundesligaprimus ist in diesem Sommer auf der Suche nach einem weiteren Sechser.

Bei einem dreistelligen Millionenbetrag dürften aber selbst die gutsituierten Münchener von einer Verpflichtung de Jongs absehen. Zumal mit Konrad Laimer (26) bereits ein Neuzugang für das Mittelfeld präsentiert wurde.

