Manchester City vor gigantischem Doppel-Transferschlag

Mit der Verpflichtung von Josko Gvardiol hat Manchester City auf dem Sommertransfermarkt bereits ein Ausrufezeichen gesetzt. Ein kostspieliges Duo soll so schnell wie möglich folgen.

Fabrizio Romano zufolge bereitet der englische Meister ein zweites Angebot für Paqueta vor. Dessen Klub West Ham United hatte den ersten Versuch über 80 Millionen Euro abgelehnt. Paqueta will wechseln, der Transfer sollte zeitnah zustande kommen.

Nach Informationen des Portals FootballTransfers stehen die Skyblues vor den Verpflichtungen von Lucas Paqueta (25) und Jeremy Doku (21). Beide Spieler hätten bereits ihre Wechselzusage gegeben, so dass ManCity zuversichtlich ist, demnächst Vollzug melden zu können.

Stolze 90 Millionen Euro Sockelablöse waren nötig, um Josko Gvardiol von RB Leipzig loszulösen. Für Manchester City kein Problem. Der Gewinner der Champions League will sich auf dem Transfermarkt weiter verstärken und steht vor einem gigantischen Doppelschlag.

Manchester City braucht Ersatz für Riyad Mahrez und Ilkay Gündogan

Gleiches gilt in der Personalie Doku. Hier gehen die Bewertungen aber noch ziemlich auseinander. ManCity soll bereit dazu sein, ein erstes Angebot an Stade Rennes durchzugeben. Dokus Verein aber soll weit mehr als 50 Millionen Euro fordern. Für Paqueta und Doku werden also mindestens 130 Millionen fällig.

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat gegenüber der Vereinsführung deutlich gemacht, dass er personell noch mal nachlegen möchte. Das liegt an den Abgängen von Riyad Mahrez und Ilkay Gündogan – die offensive Außenbahn sowie das zentrale Mittelfeld sollen deshalb noch verstärkt werden.

Verwendete Quellen

FootballTransfers/Fabrizio Romano