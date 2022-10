Manchester City will Ilkay Gündogan nicht an Barça verlieren

Ilkay Gündogan wurde in den vergangenen Wochen mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Manchester City hat aber nicht vor, den gebürtigen Gelsenkirchener kampflos den Katalanen zu überlassen.

Die Entscheidung hängt letztendlich vom Spieler ab, so der Brancheninsider weiter: "Pep Guardiola liebt den Mittelfeldakteur. Barcelona wollte ihn im Sommer verpflichten, aber City wollte ihn nicht freigeben." Aktuell gebe es keine konkreten Vertragsgespräche mit anderen Vereinen.

Kein Wunder, dass die Citizens den 2023 auslaufenden Vertrag des ehemaligen Dortmunders verlängern wollen. "Manchester City will mit Gündogan weitermachen", erklärt der italienische Transfer-Insider Fabrizio Romano.

Guardiola: "Ich will Gündogan hier haben"

Pep Guardiola (51) hatte unlängst einmal mehr ein Loblied auf den ehemaligen Bundesligaprofi angestimmt und klargestellt, dass er ihn nicht abgeben will. "Wenn man mich fragt: Ich möchte ihn in der kommenden Saison hier haben. Es gibt keinen Gedanken daran, dass er nicht mehr da sein könnte ", so der Ex-Barça-Coach gegenüber Sky.