ManCity macht Barça bei Florian Wirtz Konkurrenz

In den vergangenen Wochen und Monaten galt Wirtz vielen Medien als Objekt für teils aberwitzige Spekulationen. In dieser Zeit war vorrangig dem FC Barcelona sehr großes Interesse an einer Zusammenarbeit nachgesagt worden.

"Ich habe noch gar nichts von meinem Vater gehört, was Barcelona betrifft. Ich habe das auch nur gelesen und war verwundert", sagte Wirtz am Dienstag. "Ich will die Saison gut zu Ende spielen und mit Leverkusen was erreichen. In die Zukunft schaue ich nicht."

Ein Wirtz-Transfer wird ohnehin richtig teuer, in seinem noch bis 2027 datierten Vertrag ist keine Ausstiegsklausel eingewoben. Mit der deutschen Nationalmannschaft stehen nun erst mal die beiden Testspiele gegen Peru (25. März) und Belgien (28. März) an. Wirtz ist erstmals nach seiner Kreuzbandverletzung wieder Teil des DFB-Teams.

Verwendete Quellen: 90min