Höchste Auswärts-Halbzeitführung : ManCity stellt Königsklassen-Rekord auf – Bernardo Silva: "Wir können es noch besser"

Bereits zur Pause führte die Mannschaft von Pep Guardiola (51) nach Toren von Riyad Mahrez (7. Spielminute), Bernardo Silva (17., 44.) und Phil Foden (32.) mit 4:0 in Lissabon. Eine neue Bestmarke. Eine so deutliche Halbzeitführung hatte zuvor noch keine Mannschaft in der Geschichte der Champions League in einem KO-Spiel im ersten Durchgang eingefahren.

In der zweiten Halbzeit sorgte Raheem Sterling (58.) für den Endstand. Man of the Match war aber Silva mit dem Doppelpack gegen seine portugiesischen Landsleute. Nach der Partie übte der Offensivakteur überraschend Kritik an der Mannschaftsleistung.