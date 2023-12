Manchester City sticht Konkurrenz um argentinischen U17-Star offenbar aus

Manchester City bastelt weiter fleißig am Kader der Zukunft hat dabei offenbar einen argentinischen U17-WM-Star an der Angel. Im Werben um das Top-Talent Claudio Echeverri (17) sollen die Skyblues unteranderem den FC Barcelona, Juventus Turin und Paris Saint-Germain ausgestochen haben.

Manchester City plant bereits jetzt den Kader für die Zukunft und hat dabei ein argentinisches Supertalent im Visier. Wie der britische Mirror berichtet, sollen die Skyblues im Werben um Claudio Echeverri aktuell das Rennen anführen. Der 17-Jährige hat sich während der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien ins Rampenlicht gespielt.

Claudio Echeverri: Bekommt Pep den zukünftigen Messi?

Die Argentinier scheiterten erst im Halbfinale im Elfmeterschießen am späteren Sieger Deutschland. Im gesamten Turnier erzielte Echeverri fünf Treffer und brillierte mit starken Dribblings in der Offensive. Auch deshalb wird er in seiner Heimat mit Legende Lionel Messi (36) verglichen – und sogar bereits als sein potenzieller Nachfolger gefeiert.

Ob das tatsächlich so kommt, muss man abwarten – dennoch zielt ManCity offenbar darauf ab, sich die Dienste von Echeverri so früh wie möglich zu sichern. Dabei hofft der amtierende englische Meister dem Bericht zufolge auf die gute Beziehung zu seinem Klub River Plate.

Julián Álvarez wechselte 2022 von River Plate nach Manchester - Foto: Fede Peretti / Shutterstock.com

ManCity hatte sich im Januar 2022 bereits die Dienste von Julián Álvarez (23) gesichert. Er stand wie Echeverri bei River Plate unter Vertrag. Die anschließende Rückrunde wurde er aber direkt wieder an die Argentinier verliehen, bevor er dann im Sommer endgültig nach Manchester wechselte. Ein ähnliches Modell könnte man nun erneut abwickeln, um die Entwicklung des Youngsters nicht zu gefährden und ihm die benötigte Spielzeit einzuräumen.

So teuer wird Echeverri

Echeverri hat in seinem bis Ende 2024 laufenden Vertrag wohl eine Ausstiegsklausel verankert, die es ihm ermöglicht, für 25 Millionen Euro zu wechseln. Nach Ende der Winter-Transferperiode steigt diese Summe automatisch auf 30 Millionen Euro an.

Für den Preis will River Plate sein Juwel aber nicht ziehen lassen. Laut des Berichts bemüht sich der Klub aktuell intensiv darum, diese Klausel zu ändern, um die festgeschriebene Ablöse verdoppeln zu können.

