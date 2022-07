Romeo Lavia (18) ManCity verkauft Jungspund - und sichert sich 47-Mio-Option

Das belgische Supertalent Romeo Lavia (18) verlässt Manchester City und heuert beim Ligarivalen FC Southampton an. Bei den Saints unterschreibt Lavia einen Vertrag bis 2027.

Southampton verkündete die Verpflichtung des belgischen U21-Nationalspielers am Mittwoch auf seiner Website. Laut Transferexperte Fabrizio Romano fließen 12 Millionen Pfund (knapp 14 Millionen Euro) als Ablösesumme.

Manchester City verliert den Zugriff auf den defensiven Mittelfeldspieler allerdings nicht. Wie Romano in Erfahrung gebracht hat, sicherten sich die Sky Blues eine Rückkaufoption in Höhe von 40 Mio. Pfund (knapp 47 Mio. Euro). Sportdirektor Txiki Begiristain konnte zudem dem Vernehmen nach eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent aushandeln.