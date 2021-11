Manchester City : Mauricio Pochettino adelt Pep Guardiola als "besten Trainer der Welt"

Beim "El Arabico" zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain trafen am Mittwochabend zwei der besten Fußballmannschaften der Welt aufeinander. So sieht es auch PSG-Trainer Mauricio Pochettino, der sein Pendant Pep Guardiola adelt.

"Es ist immer eine tolle Herausforderung, gegen Pep anzutreten. Für mich ist er der beste Trainer der Welt. Ich liebe den Fußball, den er bei jedem Verein, bei dem er war, zu zeigen versucht hat. Es ist immer eine tolle Herausforderung, und es ist eine sehr gute Herausforderung", sagte Pochettino vor dem Knaller in der Champions League zwischen Manchester City und PSG gegenüber BT Sport.

Jack Grealish in der Liebesklemme! Guardiola-Star datet drei Frauen gleichzeitig

Pochettino und sein PSG erwischten später keinen guten Abend und waren zeitweise chancenlos gegen ein ManCity, das sich nach gedrehtem Rückstand mit dem 2:1-Erfolg den Gruppensieg holte. Glück für PSG: RB Leipzig blamierte den FC Brügge parallel mit 5:0 und verhinderte so, dass es am letzten Spieltag zu einem Endspiel zwischen PSG und den Belgiern kommt.

Mauricio Pochettino muss mit PSG die Champions League holen

In Paris sind die Ansprüche klar formuliert, und groß: Sollte Pochettino frühzeitig aus der Champions League ausscheiden und den Henkelpott nicht endlich an die Seine holen können, dürfte er seinen Job vorzeitig los sein. Was wiederum das Werben von Manchester United erleichtern würde, das Pochettino unbedingt als neuen Cheftrainer installieren möchte.

ManCity sei laut Pochettino eine der besten Mannschaften der letzten Jahre, holt der Argentinier zunächst mit einem Lob für den Mittwochsgegner aus. "Wir sind Anwärter, wir träumen davon, die Champions League in Paris zu gewinnen." Mit der Qualifikation für das Achtelfinale ist der erste Schritt immerhin schon gemacht.