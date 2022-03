Manchester City : Nach Derby-Sieg: Guardiola verteilt Extralob an Matchwinner Kevin De Bruyne

"Kevin ist zurück", freute sich Citys Pep Guardiola auf der Pressekonferenz nach dem Match. "Nach den Verletzungen hatte er Probleme mit dem Rhythmus. Aber jetzt schießt er Tore, spielt mit Kraft."

De Bruyne führte sein Team im Derby als Kapitän an und wurde seiner Rolle mit Blick auf seinen Einsatz mehr als gerecht. Das sieht auch Guardiola so. "Er ist einer der besten Spieler der Welt, aber er läuft und arbeitet immer noch hart, ich bin so stolz auf diesen Typen."

Trotz seiner verkürzten Einsatzzeiten kommt der belgische Nationalspieler in dieser Saison auf 18 Torbeteiligungen. Besonders bemerkenswert sind die neun Treffer, die er jetzt schon auf dem Konto hat. In der gesamten letzten Spielzeit gelangen ihm zehn.

Mehr zum Thema