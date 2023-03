Nach Kritik an Haaland: Kevin de Bruyne mit Klartext

"Die Leute erwarten immer, dass er zwei oder drei Tore pro Spiel erzielt", beschwert sich der belgische Nationalspieler im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig am Dienstag (21 Uhr). "Realistischer wäre ein Treffer. Das könnte eher in Ordnung gehen."

Erling Haaland hat in der Premier League in 26 Partien 28 Tore erzielt, zuletzt am Wochenende gegen Crystal Palace den einzigen Treffer des Spiels. In der Champions League netzte der ehemalige Dortmunder in fünf Partien fünfmal ein.

Allerdings: In den vergangenen sieben Ligaspielen erzielte Haaland "nur" drei Tore. "Vielleicht war er vorher etwas durchschlagkräftiger, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns über die Leistung von Erling in irgendeiner Weise beschweren müssen", betont de Bruyne.