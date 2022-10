Premier League Nach United-Gala: Erling Haaland bricht zahlreiche Rekorde

Erling Haaland versetzt den europäischen Fußball weiterhin in Angst und Schrecken. Beim 6:3 im Stadtderby zwischen Manchester City und Manchester United überragt der Stürmer mal wieder in absoluter Weltklassemanier. Haalands abermaliger Galaauftritt hatte einige Bestmarken zur Folge.

"Wir wollen immer nach vorne gehen. Wir wollen immer angreifen und das ist es, was ich an der Mannschaft liebe", sagte Erling Haaland nach seinem Hattrick und zwei Torvorlagen, und war ob seines Auftritts selbst fast ein bisschen sprachlos: "Es ist unglaublich, also... mehr gibt es nicht zu sagen."

Haaland krönte sich durch seine zum wiederholten Mal herausragende Leistung zum ersten Spieler, dem es in der Premier League gelungen ist, in drei aufeinanderfolgenden Heimspielen einen Hattrick zu erzielen. Haaland ist außerdem nur einer von drei Spielern, denen es gelungen ist, drei Tore im Manchester-Derby zu erzielen.

Die vom BVB gekommene nordische Naturgewalt ist mit 17 Meisterschaftstoren Spitzenreiter in allen europäischen Fußballligen. Darüber hinaus hat Manchester City mit Kevin De Bruyne, der auf zehn Torvorbereitungen kommt, den besten Vorlagengeber Europas in den eigenen Reihen.