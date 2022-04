Nächster Gegner Real Madrid: Pep Guardiola bekommt es mit der Angst zu tun

Manchester City hatte sich am Mittwoch ins Halbfinale der Champions League befördert. Dort trifft der amtierende Englische Meister auf Real Madrid. Für Pep Guardiola sind die Blancos das denkbar ungünstigste Los.

Vier Teams sind in der Champions League nach den letzten Viertelfinalspielen, die am Mittwoch ausgetragen worden sind, übriggeblieben. Manchester City hatte sich durch ein 0:0 im Rückspiel bei Atletico Madrid für das Halbfinale qualifiziert.

Pep Guardiola weiß, dass seine Mannschaft bei einem ähnlichen Vortrag wie am Mittwoch keine Chance gegen Real Madrid haben wird: "Madrid ist der König des Wettbewerbs, natürlich wird es sehr schwer. Wenn wir so spielen, wie wir es heute in der zweiten Halbzeit getan haben, werden wir keine Chance haben. Keine einzige."