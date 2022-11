Pep Guardiola trifft Entscheidung über seine Zukunft

Pep Guardiola bleibt Manchester City treu. Wie das Onlineportal The Athletic in Erfahrung gebracht hat, wird der Spanier in Kürze einen neuen Zweijahresvertrag unterschreiben, der ihn bis zum 30. Juni 2025 an den amtierenden englischen Meister binden wird.

Guardiola seit 2016 bei Manchester City

Guardiola wechselte 2016 nach drei Jahren beim FC Bayern nach Manchester. Seitdem holte er mit den Citizens unter anderem vier Meisterschaften. Sein aktueller Vertrag läuft Ende Juni kommenden Jahres aus.

Zuletzt hieß es in der englischen Presse, dass Guardiola für Gespräche mit den Vereinsbesitzern von Manchester City nach Abu Dhabi reisen werde, wo seine Zukunft besprochen werden sollte.

Guardiola und Manchester City belegen nach 14 Spieltagen den zweiten Tabellenplatz der Premier League, der Rückstand auf Tabellenführer Arsenal beträgt 5 Punkte. Im Achtelfinale der Champions League bekommen es die Briten mit RB Leipzig zu tun.