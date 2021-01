Manchester City : Trainer fliegt vom Platz: Zoff bei ManCity-Nachholspiel

Durch den 2:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Aston Villa setzte sich Manchester City vorübergehend an die Tabellenspitze. Für Aufsehen sorgte aber vor allem Gästetrainer Dean Smith, der nach einem Ausbruch an Emotionen vom Platz musste.

Zumindest für kurze Zeit übernahm Manchester City nach seinem Sieg die Tabellenführung der Premier League. Für Riesenzoff sorgte der 1:0-Treffer von Bernardo Silva, der zuvor von einer deutlichen Abseitsstellung profitierte.

Silvas Vorlagengeber Rodri stand in der Sequenz vor dem Treffer deutlich im Abseits. In der Situation holte er den Ball von Aston Villas Verteidiger und setzte Silva in Szene. Der Videoassistent griff in dieser Szene nicht ein, was Gästetrainer Dean Smith zum Explodieren brachte.

"Es war eine absurde Entscheidung. So ein Tor habe ich noch nicht gesehen. Das muss man sich ansehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in diesem Stadion dachte, dass es ein Tor war", sagte er nach dem Spiel bei MATCH OF THE DAY. Smith echauffierte sich so sehr, dass er vom Schiedsrichter mit glatt Rot des Innenraums verwiesen wurde.