Die City Football Group schlägt erneut auf dem Fußballmarkt zu! Die Holding-Gesellschaft, die neben Man City noch neun weitere Teams besitzt, hat es diesmal auf die Eredivisie abgesehen. Das Geschäft ist wohl schon fast in trockenen Tüchern.

Die Gruppe wird den niederländischen Klub NAC Breda zeitnah in ihr Portfolio aufnehmen. Der Verein bestätigte die Verhandlungen in einer offiziellen Stellungnahme: "Die Ergebnisse unserer Untersuchung haben wir den Aktionären vorgestellt. Auf dieser Grundlage haben sie sich entschieden, ihre Anteile an die City Football Group zu verkaufen."

Die Holding-Gesellschaft arbeitete schon seit geraumer Zeit mit dem Klub zusammen. Womöglich wurde die jetzige Übernahme auf diesem Wege vorbereitet. Sobald der Aufsichtsrat zustimmt, geht der Deal laut Vereinsangaben über die Bühne.

