Papa packt aus: Diese Klubs baggerten an Bernardo Silva

Bernardo Silva (29) hat sich zu Manchester City bekannt und seinen Vertrag verlängert. Der Vater des Portugiesen plaudert nun aus, welche Vereine ebenfalls Interesse an einer Zusammenarbeit mit Silva zeigten.

Neben ManCity und dem FC Barcelona zeigten weitere Vereine Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Champions-League-Sieger. "Es gab ein Angebot aus Saudi-Arabien, das im Juni eintraf", berichtet Paulo Silva.

Silva verlängerte seinen Vertrag in Manchester am Mittwoch bis 2026. "Diese Entscheidung wurde bewusst getroffen", erklärt Papa Paulo Silva. "Die Dinge waren strukturiert." Manchester City habe den großen Wunsch gehabt, seinen Sohn zu halten.

Von Paris Saint-Germain habe es ebenfalls eine Offerte und eine "sehr starke Annäherung " gegeben. "Und auch der FC Barcelona zeigte wieder Interesse, der Bernardo seit Jahren haben will."

Bernardo Silva will "Traum" bei Manchester City weiterleben

Silva verzichtete aber auf eine Luftveränderung und bleibt im Etihad Stadium. "Ich bin sehr glücklich", sagte der Mittelfeld-Star nach der Unterschrift. "Es ist jetzt meine siebte Saison, in der ich für Man City spiele. Und es war ein Traum, was wir erreicht haben und was wir noch erreichen können."

Silva hat mit Trainer Pep Guardiola (52) und Co. noch viel vor. "In sechs Jahren haben wir fünfmal die Premier League geholt, wir haben die Champions League gewonnen und die ganzen nationalen Pokale", bilanziert Silva. "Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, um ehrlich zu sein. Wir wollen eine weitere Saison bestmöglich absolvieren. Und wir haben gut angefangen. Lasst uns so weitermachen "