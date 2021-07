Manchester City : Pedro Porro enttäuscht von Pep Guardiola - Wechsel steht bevor

Zwölf Millionen Euro zahlte Manchester City vor zwei Jahren für Pedro Porro. Der heute 21-Jährige träumte von einer großen Karriere unter Pep Guardiola. Lediglich vier Tage nach seinem Wechsel auf die Insel wurde Porro allerdings an Real Valladolid verliehen.

Von dort aus ging es per Leihe weiter zu Sporting, das mit ManCity ein zweijähriges Mietgeschäft inklusive Kaufoption über 8,5 Millionen Euro vereinbarte. Laut AS wird der Portugiesische Meister die Option nicht erst im Sommer 2022 aktivieren, sondern schon in diesem.

Porro hatte in seinem ersten Jahr in Lissabon eine hervorragende Entwicklung genommen und sich auf der rechten Außenbahn einen Stammplatz erkämpft. Insgesamt 37 Pflichtspieleinsätze sammelte der Spanier in seiner Sporting-Debütsaison.