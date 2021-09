Manchester City : Pep, der Perfektionist: Guardiola knöpft sich Jack Grealish vor

Manchester City ist mit einem rauschenden 6:3-Erfolg über RB Leipzig in die Champions-League-Gruppenphase gestartet. Pep Guardiola (50) war mit der Darbietung seiner Mannschaft aber offenbar nicht rundum zufrieden, auch wenn er öffentlich keine Kritik übte.

Glücklich wirkte der Barça-Coach aber während der 90 Minuten nicht. In der zweiten Halbzeit schnappte er sich in Jack Grealish und Riyad Mahrez ausgerechnet zwei Torschützen, die er mit wilden Gesten zurechtwies. Offenbar hatten sie seine Halbzeit-Anweisungen nicht befolgt.

Die Vorgaben des Katalanen wird der englische Nationalspieler demnächst wohl besser umsetzen. " Offensichtlich ist er jemand, auf den ich nach allem, was er in diesem Spiel getan hat, hören werde", so der Linksaußen.