Manchester City : Pep Guardiola bald Selecao-Boss? Die Eckdaten des Angebots

Der brasilianische Fußballverband will Pep Guardiola Medienberichten zufolge zum Nachfolger von Nationaltrainer Tite machen. Offenbar liegt dem Berater des Katalanen bereits eine konkrete Offerte vor.

Wie die Sporttageszeitung Marca in Erfahrung gebracht haben will, knüpfte der CBF bereits Kontakt zu Guardiolas Bruder und Berater Pere. Im Gepäck: das Angebot für einen Vertrag bis zur WM 2026, die in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird.

Guardiola steht bei Manchester City noch bis 2023 im Wort. Sollte er seinen Arbeitsplatz aus England nach Südamerika verlagern, müsste er finanziell deutliche Einbußen hinnehmen. Statt wie bisher 20 Millionen Euro pro Jahr in Manchester würde er am Zuckerhut "nur" 12 Millionen verdienen.

