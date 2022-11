Guardiola begründet Entscheidung: Johan Cruyff hätte mir dazu geraten

"Ich habe immer das Gefühl, wie traurig es ist, dass er nicht hier sein kann, um es mit uns allen zu genießen. Wir sind seine Söhne, Txiki und ich", so der 51-Jährige. "Wir reden darüber, wie schön es wäre, wenn er hier wäre, aber etwas, das er uns beigebracht hat, ist immer da."

Johan Cruyff war einst Spieler und Trainer des FC Barcelona, prägte die offensive DNA des Klubs entscheidend mit. Guardiola trainierte unter der niederländischen Fußballlegende. Guardiola und sein Sportdirektor Txiki Begiristain denken noch häufig an Cruyff.

Manchester City und Pep Guardiola gehen weiter gemeinsame Wege. Der ehemalige Barça-Coach, der seit 2016 im Etihad Stadium auf der Trainerbank sitzt, verlängert seinen ursprünglich am Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2025.

Guardiola erklärt Vertragsverlängerung bei Manchester City

Guardiola nannte zudem weitere Gründe, die für eine Vertragsverlängerung sprachen. "Ich fühle mich wohl und habe hier alles, was ich brauche, um meine Arbeit so gut wie möglich zu machen", dankte der Cheftrainer den Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen.

"Vom ersten Tag an habe ich hier etwas Besonderes gespürt. Ich kann an keinem besseren Ort sein. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir gemeinsam mehr erreichen können, und deshalb möchte ich bleiben und weiter um Titel kämpfen", so Guardiola.

Bei Manchester City werde die Arbeit wertgeschätzt und der Chefcoach und der Trainerstab nicht nur nach Ergebnissen beurteilt, nennt Guardiola einen weiteren Pluspunkt der Sky Blues. Er sei überzeugt, dass eines Tages auch sein Nachfolger hervorragende Bedingungen in Manchester vorfinden werde.