Manchester City : Pep Guardiola: Er soll Oranje zur Europameisterschaft 2024 führen

Als Pep Guardiola vor einigen Monaten erklärte, dass er nach seiner Karriere als Vereinstrainer gerne noch einmal eine Nationalmannschaft coachen würde, spekulierten die ersten Experten über Teams, die dafür infrage kämen. Mit einem Engagement in den Niederlanden hätten aber wohl nur die wenigsten gerechnet.

Hinter den Kulissen soll der niederländische Verband laut The Sun bereits daran arbeiten, diese Konstellation zu ermöglichen. Guardiola besitzt bei Manchester City noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Er könnte im Anschluss den Posten als Bondscoach übernehmen, um die Elftal auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland vorzubereiten.

Bislang steht allerdings nicht fest, ob der Katalane seinen Kontrakt in Manchester nicht noch um einige Jahre verlängert. Er betont immer wieder, wie wohl er sich in dem Klub fühlt, der ihm alle Wünsche von den Augen abliest. So durfte er im letzten Sommer Wunschspieler Jack Grealish für knapp 117,5 Millionen Euro von Aston Villa verpflichten.