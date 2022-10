Guardiola erklärt Unterschied zwischen Erling Haaland und Lionel Messi

Pep Guardiola ist nach dem 6:3 von Manchester City im Stadtderby gegen Manchester United darum gebeten worden, Erling Haaland mit Lionel Messi zu vergleichen.

"Der Unterschied ist vielleicht, dass Erling alle seine Mitspieler braucht, während Messi die Fähigkeit hatte, es allein zu schaffen", sagte Guardiola nach der Haaland-Show. "Wenn er es schafft ein Tor zu schießen, ist es unglaublich."

In besagtem Prestigeduell am vergangenen Wochenende erzielte Haaland seine Meisterschaftstore zwölf bis 14. Der Norweger ist zudem der erste Spieler in der Geschichte der Premier League, dem es gelungen ist, vor eigenem Publikum drei Hattricks in Folge zu schnüren.