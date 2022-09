Pep Guardiola genieÃŸt Romantik-Ausflug in Venedig

Manchester City Pep Guardiola genießt Romantik-Ausflug in Venedig

Die Länderspielpause nutzen die meisten Trainer, um einmal ordentlich auszuspannen. Während es Kölns Steffen Baumgart (50) nach Schottland verschlägt, verbringt Pep Guardiola (51) seine Mußestunden lieber in Südeuropa.

Der Coach von Manchester City wurde gemeinsam mit seiner Gattin Cristina Serra in Venedig abgelichtet. Das Pärchen versuchte zunächst inkognito durch die Straßen der Stadt zu bummeln. Doch auch mit Basecap und Sonnenbrille war Guardiola noch zu leicht zu erkennen.

Zwei Cafe-Mitarbeiter erbaten ein Foto. Ein Wunsch, den der Katalane nicht abschlug. Nach dieser Szene gaben Cristina Serra und Pep das Versteckspiel auf. Während einer Bootsfahrt auf den Wasserstraßen Venedigs überließ der City-Coach seiner Ehefrau, die er 2014 nach langer Beziehung heiratete, seine Sonnenbrille, um sich vor dem strahlenden Sonnenschein zu schützen.

Sein Handy hatte Guardiola stets in Reichweite, falls es in Manchester doch etwas zu delegieren gäbe. Bei seiner Rückkehr nach England dürften den Katalanen aber eigentlich keine Notfälle erwarten. Die Citizens sind nahezu perfekt in die neue Saison gestartet.